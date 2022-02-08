В Азербайджане скончалась известная женщина-адвокат

Сегодня скончалась глава Юридической консультации №5 Баку Элеонора Раджабова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что ранее за плодотворную работу и высокие организаторские навыки члену Коллегии адвокатов Э.Раджабовой решением Президиума Коллегии адвокатов было присвоено звание "Почетный доктор юридических наук Коллегии адвокатов".