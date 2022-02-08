https://news.day.az/society/1433951.html В Азербайджане скончалась известная женщина-адвокат
В Азербайджане скончалась известная женщина-адвокат
Сегодня скончалась глава Юридической консультации №5 Баку Элеонора Раджабова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что ранее за плодотворную работу и высокие организаторские навыки члену Коллегии адвокатов Э.Раджабовой решением Президиума Коллегии адвокатов было присвоено звание "Почетный доктор юридических наук Коллегии адвокатов".
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