Кадры задержания Рамиля Шукюрова, обманом бравшего взятки

Распространились видеокадры преступных действий учредителя незаконной организации под названием "Новый совет общественного контроля" Рамиля Шукюрова, который обманывал граждан и подстрекал их к даче взяток, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На них также запечатлен момент его задержания сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.