https://news.day.az/society/1433970.html Кадры задержания Рамиля Шукюрова, обманом бравшего взятки - ФОТО - ВИДЕО
Кадры задержания Рамиля Шукюрова, обманом бравшего взятки - ФОТО - ВИДЕО
Распространились видеокадры преступных действий учредителя незаконной организации под названием "Новый совет общественного контроля" Рамиля Шукюрова, который обманывал граждан и подстрекал их к даче взяток, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На них также запечатлен момент его задержания сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре