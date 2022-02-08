ГЭЦ Азербайджана обратился к учащимся выпускных классов профлицеев

Выпускной экзамен для лиц, обучающихся в последних классах учреждений начального профессионального образования, будет проводиться в том городе (районе), где находится профессиональный лицей, в соответствии с графиком экзаменов по городам и районам, которые Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет в течение марта по уровню полного среднего образования.

Об этом Day.Az сообщает во вторник со ссылкой на ГЭЦ.

С графиком выпускных экзаменов по уровню полного среднего образования можно ознакомиться здесь.

Отметим, что экзамен по государственному языку (азербайджанский язык) для учащихся профессиональных лицеев, обучающихся на ином языке, состоится 14 марта.