ГЭЦ Азербайджана обратился к учащимся выпускных классов профлицеев
Выпускной экзамен для лиц, обучающихся в последних классах учреждений начального профессионального образования, будет проводиться в том городе (районе), где находится профессиональный лицей, в соответствии с графиком экзаменов по городам и районам, которые Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет в течение марта по уровню полного среднего образования.
Об этом Day.Az сообщает во вторник со ссылкой на ГЭЦ.
С графиком выпускных экзаменов по уровню полного среднего образования можно ознакомиться здесь.
Отметим, что экзамен по государственному языку (азербайджанский язык) для учащихся профессиональных лицеев, обучающихся на ином языке, состоится 14 марта.
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