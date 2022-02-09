В Азербайджане должностные лица обокрали больницу

В отношении должностных лиц Центральной больницы Имишлинского района возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Имишлинского района провела расследование на основании обращений граждан о незаконных действиях некоторых сотрудников центральной районной больницы, сообщили Day.Az в прокуратуре.

У следствия возникли обоснованные подозрения в наличии фактов присвоения и растраты государственного имущества в результате злоупотребления некоторыми должностными лицами Центральной больницы Имишлинского района своими должностными полномочиями. Указанные факты были выявлены в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности больницы в период с 1 января 2018 года по 25 мая 2021 года.

По факту Имишлинская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 179.3.2 (растрата в особо крупном размере) и 308.1 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению круга виновных лиц и привлечению их к следствию, говорится в сообщении.