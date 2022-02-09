В Сумгайыте убит мужчина

В Сумгайыте произошло убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в 18-м микрорайоне города.

45-летний Мамедов Назим Велияддин оглу (1977 г.р.) скончался в результате ножевого ранения во дворе своего дома.

Подозреваемый в совершении убийства задержан. Тело доставлено на экспертизу.

По факту ведется расследование.