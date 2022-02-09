https://news.day.az/society/1434116.html В Сумгайыте убит мужчина
В Сумгайыте убит мужчина
В Сумгайыте произошло убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в 18-м микрорайоне города.
45-летний Мамедов Назим Велияддин оглу (1977 г.р.) скончался в результате ножевого ранения во дворе своего дома.
Подозреваемый в совершении убийства задержан. Тело доставлено на экспертизу.
По факту ведется расследование.
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