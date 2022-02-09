Подробности трагической гибели первоклассника в Джалилабаде

Выяснились некоторые подробности трагической гибели учащегося первого класса Гусейна Зейналова в селе Оджаглы Джалилабадского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, мальчик вышел после уроков из школы №1 и, проходя по двору, коснулся свисающего со столба электропровода. В результате удара током ребенок скончался.

По словам сельчан, на основе обращения администрации школы во дворе учебного заведения были заменены несколько столбов высоковольтных линий электропередачи с истекшим сроком эксплуатации. Некоторые старые столбы остались, возле одного из них и произошел несчастный случай.

Как сообщили в прокуратуре Джалилабадского района, в ходе расследования было установлено, что Г.Зейналов, играя во дворе школы, погиб от удара током после прикосновения к 10-киловольтному проводу, который свисал со столба.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, по неосторожности повлекшая смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК АР.

Следствие продолжается.