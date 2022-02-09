Подробности трагической гибели первоклассника в Джалилабаде - ВИДЕО
Выяснились некоторые подробности трагической гибели учащегося первого класса Гусейна Зейналова в селе Оджаглы Джалилабадского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, мальчик вышел после уроков из школы №1 и, проходя по двору, коснулся свисающего со столба электропровода. В результате удара током ребенок скончался.
По словам сельчан, на основе обращения администрации школы во дворе учебного заведения были заменены несколько столбов высоковольтных линий электропередачи с истекшим сроком эксплуатации. Некоторые старые столбы остались, возле одного из них и произошел несчастный случай.
Как сообщили в прокуратуре Джалилабадского района, в ходе расследования было установлено, что Г.Зейналов, играя во дворе школы, погиб от удара током после прикосновения к 10-киловольтному проводу, который свисал со столба.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, по неосторожности повлекшая смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК АР.
Следствие продолжается.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре