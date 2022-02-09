Граждане Азербайджана смогут подать судебные иски онлайн

В Азербайджане в настоящее время ведется работа над мобильным приложением "Мобильный суд". Оно будет содержать ряд возможностей, в том числе по подаче судебных исков онлайн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду на пресс-конференции начальник управления информационных и коммуникационных технологий министерства юстиции Агакерим Самедзаде.

По его словам, новое мобильное приложение "Мобильный нотариат" избавляет граждан от необходимости посещать банк для совершения каких-либо банковских операций, в том числе получения кредитов.

"Пандемия коронавируса вынудила нас предпринять шаги в сфере цифровой трансформации. Министерство юстиции внедрило множество новшеств. К примеру, мы можем оказывать нашим гражданам ряд услуг в сфере нотариата онлайн. Есть и новшества в сфере юстиции, а именно мы внедрили новые судебные электронные услуги", - сказал Самедзаде.