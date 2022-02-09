Прогноз погоды в Баку на завтра

Обнародована погода на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Есть вероятность дождей, будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем 7-9° тепла, в Баку ночью - 5-7° тепла, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм ртутного столба до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75 %.

В районах Азербайджана возможны дожди, местами снег. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 8-12° тепла, в горах 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3°тепла.