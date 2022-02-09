По «Тертерскому делу» выявлен 281 потерпевший

По "Тертерскому делу" в целом выявлен 281 потерпевший, сообщили в среду Day.Az в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

По ее данным, за прошедший период по этому делу выявлены и признаны потерпевшими еще 163 человека, которые были всесторонне допрошены, проведена их судебно-медицинская экспертиза.

Таким образом, по указанному уголовному делу к настоящему времени в целом выявлен 281 потерпевший, в том числе установленные в ходе предыдущего расследования по фактам пыток.

Продолжается процесс установления личностей потерпевших и их допрос по делу, сообщили в Генпрокуратуре.