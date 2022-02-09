https://news.day.az/society/1434174.html По «Тертерскому делу» выявлен 281 потерпевший - Генпрокуратура
По «Тертерскому делу» выявлен 281 потерпевший - Генпрокуратура
По "Тертерскому делу" в целом выявлен 281 потерпевший, сообщили в среду Day.Az в Генеральной прокуратуре Азербайджана.
По ее данным, за прошедший период по этому делу выявлены и признаны потерпевшими еще 163 человека, которые были всесторонне допрошены, проведена их судебно-медицинская экспертиза.
Таким образом, по указанному уголовному делу к настоящему времени в целом выявлен 281 потерпевший, в том числе установленные в ходе предыдущего расследования по фактам пыток.
Продолжается процесс установления личностей потерпевших и их допрос по делу, сообщили в Генпрокуратуре.
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