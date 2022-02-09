По "Тертерскому делу" арестованы 4 человека

Генпрокуратура Азербайджана распространила очередное заявление по "Тертерскому делу", сообщает в среду Day.Az.

В заявлении говорится, что Алескерову Вусалу Азиз оглу, Алескерову Рустаму Черкез оглу и Гараеву Рамилю Фариз оглу в ходе расследования уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки, совершенные должностным лицом государственного органа в связи с выполнением своих служебных обязанностей, или лицом, выступающим в этом качестве, либо с его подстрекательства или согласия, либо другими лицами при его осведомленности), 341.2.2 и 341.2.3 (злоупотребление должностными полномочиями или их превышение, совершенные с применением оружия и повлекшие тяжкие последствия) УК Азербайджана. Помимо указанных статей, Ахундову Фуаду Азри оглу были предъявлены обвинения по статьям 127.2.2 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью), 145.3, 293.3, 341.2.2 и 341.2.3 УК. В отношении указанных лиц решением суда избрана мера пересечения в виде ареста.

Общественность будет дополнительно проинформирована о ходе расследования, говорится в заявлении Генпрокуратуры.