Предупреждение Генпрокуратуры в связи с фэйками по «Тертерскому делу»

Генпрокуратура Азербайджана предупредила представителей СМИ и пользователей соцсетей о недопустимости распространения искаженной информации по "Тертерскому делу".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Генпрокуратура в своем заявлении в очередной раз довела до сведения представителей СМИ и пользователей социальных сетей, а также участников уголовного процесса, что распространение информации о предварительном следствии без соответствующего разрешения недопустимо и влечет за собой уголовную ответственность.

"В отношении лиц, распространяющих искаженную информацию в целях оказания давления на следствие, умышленного формирования ошибочного мнения в обществе, дискредитации имиджа азербайджанской армии, работы государственных органов, будут приняты меры в соответствии с законодательством", - говорится в заявлении.