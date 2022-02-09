На границе с Ираном обнаружено 12 кг наркотиков

На границе с Ираном обнаружены наркотики.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных военнослужащими погранотряда "Гёйтепе" Пограничных войск ГПС, 7 февраля на служебном участке погранзаставы вблизи села Арус Ярдымлинского района в приграничной полосе был обнаружен один сверток.

При проверке содержимого свертка было обнаружено и изъято 12 кг наркотиков (10 кг 70 г героина, 1 кг 25 г метамфетамина).

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.