https://news.day.az/society/1434215.html На границе с Ираном обнаружено 12 кг наркотиков - ФОТО
На границе с Ираном обнаружено 12 кг наркотиков - ФОТО
На границе с Ираном обнаружены наркотики.
Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных военнослужащими погранотряда "Гёйтепе" Пограничных войск ГПС, 7 февраля на служебном участке погранзаставы вблизи села Арус Ярдымлинского района в приграничной полосе был обнаружен один сверток.
При проверке содержимого свертка было обнаружено и изъято 12 кг наркотиков (10 кг 70 г героина, 1 кг 25 г метамфетамина).
Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре