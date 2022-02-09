На некоторых дорогах в Азербайджане видимость будет ограничена

Ночью и утром 10 февраля на некоторых участках автомагистралей Баку-Губа, Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Барда-Истису, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Ханкенди-Ходжавенд, Халдан-Мингячевир, Гянджа-Кяльбаржар-Лачин, Шуша-Физули, из-за тумана видимость будет ограничена до 300-800 м.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.