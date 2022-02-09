https://news.day.az/society/1434221.html На дороге Баку-Губа фура столкнулась с 3 автомобилями - есть погибший и пострадавшие - ФОТО
На дороге Баку-Губа фура столкнулась с 3 автомобилями - есть погибший и пострадавшие - ФОТО
На дороге Баку-Губа произошла цепная авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории села Агалыг Шабранского района. Фура столкнулась с тремя легковыми автомобилями.
После столкновения грузовик съехал с дороги и опрокинулся. В результате инцидента погиб один человек, есть пострадавшие.
Пострадавшие были госпитализированы в Шабранскую центральную районную больницу.
По предварительной версии, инцидент произошел из-за технической неисправности фуры.
Расследование по факту продолжается.
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