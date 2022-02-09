На дороге Баку-Губа фура столкнулась с 3 автомобилями

- есть погибший и пострадавшие - ФОТО

На дороге Баку-Губа произошла цепная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории села Агалыг Шабранского района. Фура столкнулась с тремя легковыми автомобилями.

После столкновения грузовик съехал с дороги и опрокинулся. В результате инцидента погиб один человек, есть пострадавшие.

Пострадавшие были госпитализированы в Шабранскую центральную районную больницу.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за технической неисправности фуры.

Расследование по факту продолжается.