Минздрав Азербайджана о причине роста заболеваемости COVID-19

У некоторых людей COVID-19 протекает бессимптомно или в легкой форме, поэтому они не изолируются, что приводит к росту инфицирования коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду специалист - эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, врач - инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, при инфицировании штаммом "омикрон" коронавируса инкубационный период длится до пяти дней. Клинические симптомы появляются в эти дни.

"Поэтому срок карантина в Азербайджане был сокращен до семи дней. В некоторых странах карантин сократили до пяти дней", - сказал Эйвазов.