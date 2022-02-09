https://news.day.az/society/1434255.html Минздрав Азербайджана о причине роста заболеваемости COVID-19
Минздрав Азербайджана о причине роста заболеваемости COVID-19
У некоторых людей COVID-19 протекает бессимптомно или в легкой форме, поэтому они не изолируются, что приводит к росту инфицирования коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду специалист - эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, врач - инфекционист Тайяр Эйвазов.
По его словам, при инфицировании штаммом "омикрон" коронавируса инкубационный период длится до пяти дней. Клинические симптомы появляются в эти дни.
"Поэтому срок карантина в Азербайджане был сокращен до семи дней. В некоторых странах карантин сократили до пяти дней", - сказал Эйвазов.
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