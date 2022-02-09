Жалоба на Эльтона Мамедова отклонена

Начался судебный процесс по жалобе, поданной в порядке особого обвинения в отношении экс-депутата Эльтона Мамедова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе под председательством судьи Гюнель Самедовой в Сабаильском районном суде Эльтон Мамедов заявил, что поданная жалоба является необоснованной.

Он сказал, что ничего оскорбительного про Кямала Алиева не говорил:

"Я сказал ему: в тертерских событиях есть и ваше имя. Это выражение не является оскорбительным. Если Кямал Алиев получил особый заказ, это другой разговор... Я сторонник справедливости в вопросах, связанных с Национальной Академией Наук Азербайджана. Что касается правонарушений, то в отделе, возглавляемом Кямалом муаллимом, больше правонарушений. Говорит, что я назвал его преступником. Если кто-то назвал кого-то преступником, нужно подавать жалобу в суд в порядке особого обвинения?".

На заседании выступил Кямал Алиев.

Он попросил передать на рассмотрение суда жалобу на Эльтона Мамедова за клевету: "Эльтон Мамедов назвал меня преступником, мошенником. Люди осознают свои ошибки, но этот человек не останавливается. Он обвиняет меня в тертерских событиях, когда я вынес приговор по этому делу. Прошу зарегистрировать мою жалобу".

Адвокаты Эльтона Мамедова заявили, что в действиях их подзащитного нет каких-либо уголовных действий, и попросили отклонить жалобу.

Суд принял решение. Согласно решению, жалоба в порядке особого обвинения, поданная Кямалом Алиевым, была отклонена.

Отметим, на Э.Мамедова подана жалоба в порядке особого обвинения. Истец обратился в Сабаильский районный суд и потребовал, чтобы Э.Мамедову предъявили обвинение по статье УК 147.2 (Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Напомним, бывший заведующий Управлением делами НАНА, бывший депутат Эльтон Мамедов является братом бывшего министра транспорта Зии Мамедова.