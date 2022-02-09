В рамках TEKNOFEST AZERBAIJAN стартовал конкурс "Социально ориентированные технологии"

В рамках подготовки к аэрокосмическому и технологическому фестивалю TEKNOFEST началась регистрация на новый конкурс, охватывающий категории социальных инноваций, GovTech, здравоохранения и первой помощи, передает Day.Az.

Информируем, что Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики проведет первый аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST в Баку 26-29 мая этого года. Основной целью TEKNOFEST, ставшего международным брендом, является популяризация среди молодежи авиации, космонавтики, цифровой экономики, социальных инноваций, образования и т.д., развитие предпринимательства в этих сферах, повышение уровня знаний и навыков молодых инженеров через конкурсы, организованные в рамках фестиваля, а также презентация отечественных технологий широкой публике.

Один из интересных конкурсов, который пройдет в Баку, посвящен категории социально ориентированных технологий. Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, могут представить свои инновационные решения в категориях социальных инноваций, GovTech, здравоохранения и первой помощи.Основной целью конкурса является внедрение инноваций и технологий в этих областях с использованием оригинальных и национальных ресурсов.

Конкурс направлен на создание проектов, которые могут быть полезны обществу, интегрируя технологические знания и опыт в рамках социальной ответственности. Проекты, которые реализуются посредством инноваций и технологического развития во всех областях направлены на содействие обществу и повышение эффективности, влияющих на социальную жизнь людей.

Согласно условиям конкурса, в конкурсе могут участвовать студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Азербайджана, в категории B, и отдельные участники и их команды, представляющие категорию C.

Команды, участвующие в конкурсе, должны привлечь наставника к разработке проекта. Подтверждающий документ лица, которое будет выступать в качестве консультанта, необходимо загрузить в систему вместе с описанием проекта. Консультант также должен нести ответственность за поддержку команды до финала.

Крайний срок подачи заявок - 17 февраля 2022 года. Заявки регистрируются через интернет-систему www.texnofest.az.

Для дополнительной информации:

050 251 40 28

office@teknofest.az

teknofest.az

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.