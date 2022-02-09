Назван процент получивших две дозы вакцины от COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане полную вакцинацию от коронавируса (две дозы) прошли до 48 процентов населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду специалист - эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, даже в стране с высоким уровнем коллективного иммунитета могут фиксироваться случаи инфицирования коронавирусом.

"Каждую страну посещают туристы, и вирус появляется снова. Поэтому говоря о коллективном иммунитете, мы должны подразумевать не одну страну, а весь мир", - сказал Эйвазов.