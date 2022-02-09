Минздрав Азербайджана о пользе "бустерной" дозы вакцины от коронавируса
Третья, или "бустерная" доза вакцины от коронавируса укрепляет иммунную систему человека через две недели после введения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду специалист - эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.
Он отметил, что вакцинация на сегодняшний день является лучшим средством борьбы с COVID-19.
"Научно доказано, что после введения "бустерной" дозы защита организма от вируса значительно повышается. Поэтому в ряде стран гражданам рекомендуется получить "бустерную" дозу. Учитывая итоги научных исследований и международный опыт, Азербайджан также рекомендует своим гражданам получить "бустерную" дозу.
Мы считаем, что последняя волна коронавируса будет намного короче предыдущих. Те, кто входит в группу риска, должны в первую очередь получить "бустерную" дозу. Также необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические правила", - сказал Эйвазов.
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