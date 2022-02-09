В Азербайджане понизится температура

В Баку и на Абшеронском полуострове с 10 по 11 февраля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, утром и днем местами до 23-28 м/с, 10-го вечером, 11-го ночью местами возможен дождь.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха опустится на 5-7° по сравнению с прошлыми днями.

В районах Азербайджана, начиная со второй половины дня 10 февраля и до вечера 11 февраля, на территории страны ожидается облачная погода, в горных районах - снег. Интенсивные снегопады ожидаются в основном в северных и западных районах. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, а 10-го местами до 23-28 м/с.

Температура воздуха понизится на 5-8° по сравнению с прошлыми днями. Ночью и утром 11 февраля в некоторых горных районах возможен гололед.