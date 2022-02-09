https://news.day.az/society/1434316.html Упраздняются Низаминский и Кяпазский районы Гянджи
Упраздняются Низаминский и Кяпазский районы Гянджи
Упраздняются Низаминский и Кяпазский районы города Гянджа.
Как передает Day.Az, это отражено в законопроекте "О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление города Гянджа", который будет вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам 11 февраля.
Согласно законопроекту, административно-территориальные округа в Низаминском и Кяпазском районах будут переданы в подчинение исполнительной власти города Гянджа.
Однако на территории этих районов будут осуществлять деятельность Низаминский и Кяпазский муниципалитеты.
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