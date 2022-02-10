https://news.day.az/society/1434368.html В Баку мужчина получил 8 ножевых ранений на улице
В Баку мужчина получил 8 ножевых ранений на улице
В Хатаинском районе города Баку произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Полада Гашимова.
Фарид Миралам оглу Мириев 1981 года рождения устроил драку с незнакомым мужчиной. В ходе драки ему было нанесено 8 ножевых ранений в живот и спину. Раненый в тяжелом состоянии был помещен в отделение реанимации.
По данному факту в 36-м отделении полиции Хатаинского районного управления полиции проводится расследование.
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