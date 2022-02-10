В Баку мужчина получил 8 ножевых ранений на улице

В Хатаинском районе города Баку произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Полада Гашимова.

Фарид Миралам оглу Мириев 1981 года рождения устроил драку с незнакомым мужчиной. В ходе драки ему было нанесено 8 ножевых ранений в живот и спину. Раненый в тяжелом состоянии был помещен в отделение реанимации.

По данному факту в 36-м отделении полиции Хатаинского районного управления полиции проводится расследование.