https://news.day.az/society/1434393.html В Имишли задержан наркоторговец - ФОТО
В Имишли задержан наркоторговец - ФОТО
У жителя Имишли изъято более 5 кг наркотиков.
Как сообщили Day.Az в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, задержан житель района Алескер Нуралиев.
В ходе осмотра у него было обнаружено и изъято 1 килограмм 900 граммов героина, 1 килограмм 300 граммов психотропных веществ под названием "пати", метамфетамина и более 2 килограммов марихуаны.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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