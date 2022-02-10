В Имишли задержан наркоторговец

У жителя Имишли изъято более 5 кг наркотиков.

Как сообщили Day.Az в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, задержан житель района Алескер Нуралиев.

В ходе осмотра у него было обнаружено и изъято 1 килограмм 900 граммов героина, 1 килограмм 300 граммов психотропных веществ под названием "пати", метамфетамина и более 2 килограммов марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.