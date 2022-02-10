https://news.day.az/society/1434408.html В Баку пропал подросток - ФОТО
В Баку пропал подросток - ФОТО
В Гарадагском районе Баку пропал без вести 15-летний Мурад Азер оглы Гахраманов.
Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, об этом заявили его родственники. По их словам, вчера около 16:00 М.Гахраманов, проживающий в поселке Локбатан, ушел из дома в школу и не вернулся.
Полиция проинформирована о происшествии.
Тех, кто видел или владеет информацией о Гахраманове, просят позвонить на горячую линию "102" МВД.
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