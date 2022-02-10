В Баку пропал подросток

В Гарадагском районе Баку пропал без вести 15-летний Мурад Азер оглы Гахраманов.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, об этом заявили его родственники. По их словам, вчера около 16:00 М.Гахраманов, проживающий в поселке Локбатан, ушел из дома в школу и не вернулся.

Полиция проинформирована о происшествии.

Тех, кто видел или владеет информацией о Гахраманове, просят позвонить на горячую линию "102" МВД.