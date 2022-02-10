Названа причина задержек при проведении тестов на COVID-19

Граждане обращаются не только по поводу COVID-19, но и по другим причинам. Из-за большого количества заявок возможны задержки при проведении тестов на коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на брифинге.

"Граждане обращаются в службу 103, как только у них появляются легкие симптомы. В этом случае им будет правильнее обратиться в поликлиники по месту жительства", - сказал он.