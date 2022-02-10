https://news.day.az/society/1434528.html В Азербайджане продолжат испытания турецкой вакцины
В Азербайджане продолжат испытания турецкой вакцины
Третья фаза клинических испытаний вакцины TURKOVAC также пройдет в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев.
Министр отметил, что в связи с этим были проведены переговоры: "Ведется работа по техническим вопросам. Рабочая группа прибыла. Протоколы были представлены. В связи с этим будет предоставлена подробная информация".
Глава Минздрава Теймур Мусаев заявил, что в стране нет никаких проблем, связанных с вакцинами.
"В настоящее время в стране достаточно запасов вакцин против коронавируса. Каждый может получить вакцину любого типа", - подчеркнул министр.
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