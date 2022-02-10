В Азербайджане продолжат испытания турецкой вакцины

Третья фаза клинических испытаний вакцины TURKOVAC также пройдет в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Министр отметил, что в связи с этим были проведены переговоры: "Ведется работа по техническим вопросам. Рабочая группа прибыла. Протоколы были представлены. В связи с этим будет предоставлена подробная информация".

Глава Минздрава Теймур Мусаев заявил, что в стране нет никаких проблем, связанных с вакцинами.

"В настоящее время в стране достаточно запасов вакцин против коронавируса. Каждый может получить вакцину любого типа", - подчеркнул министр.