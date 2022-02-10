24 активных больных коронавирусом обнаружены в общественных местах

9 февраля сотрудники полиции на территории Азербайджана обнаружили и задержали 24 активных больных коронавирусом в общественных местах.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с этими лицами, покинувшими места проживания, несмотря на то, что им назначено лечение в домашних условиях, вернули их в места проживания с соблюдением медицинских процедур. Об этом были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

В отношении одного лица, покинувшего место жительства, несмотря на то, что ему назначено лечение в домашних условиях, было возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.