Введут ли 4-ую дозу вакцины в Азербайджане?

В некоторых странах уже принято решение о введении 4-й дозы вакцины против коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Министр отметил, что в Азербайджане на сегодняшний день нет такого решения: "Люди получают бустерную дозу по своему усмотрению. В настоящее время нет научных данных о необходимости введения 5-й и 6-й доз. В этом отношении нужно быть иметь немного терпения. В Медицинском научном совете при Министерстве есть специалисты. С их участием проводятся регулярные совещания, анализируется опыт передовых стран, и на их основе в стране вводится режим вакцинации".

T.Мусаев подчеркнул, что в настоящее время Минздрав не рекомендует вводить 4-ю дозу вакцины против COVID-19.