https://news.day.az/society/1434553.html В минздраве Азербайджана предупредили невакцинированных граждан
В минздраве Азербайджана предупредили невакцинированных граждан
Штамм "омикрон" коронавируса вызывает серьезные осложнения у невакцинированных.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг на брифинге министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
По его словам, каждый гражданин должен пройти вакцинацию от коронавируса.
"Более пяти миллионов человек в Азербайджане получили две дозы вакцины, а третью дозу - свыше двух миллионов. Выражаю благодарность людям, продемонстрировавшим высокую гражданскую ответственность и принявшим участие в процессе вакцинации", - сказал Мусаев.
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