Из бюджета ИВ трех районов Азербайджана украли деньги

В Азербайджане финансовые нарушения выявлены в Исполнительной власти трех районов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, нарушения были выявлены в ходе контрольных мероприятий, проведенных Службой государственного финансового контроля в 2021 году.

Отмечено, что в результате контрольных мероприятий, проводимых в исполнительных органах и подведомственных структурах Билясуварского, Джалилабадского и Шамкирского районов, были выявлены факты завышения объемов ремонтно-строительных работ в административных зданиях, на автомобильных дорогах, находящихся на территории этих районов, хищения средств и другие нарушения.