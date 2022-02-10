https://news.day.az/society/1434557.html Из бюджета ИВ трех районов Азербайджана украли деньги
Из бюджета ИВ трех районов Азербайджана украли деньги
В Азербайджане финансовые нарушения выявлены в Исполнительной власти трех районов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, нарушения были выявлены в ходе контрольных мероприятий, проведенных Службой государственного финансового контроля в 2021 году.
Отмечено, что в результате контрольных мероприятий, проводимых в исполнительных органах и подведомственных структурах Билясуварского, Джалилабадского и Шамкирского районов, были выявлены факты завышения объемов ремонтно-строительных работ в административных зданиях, на автомобильных дорогах, находящихся на территории этих районов, хищения средств и другие нарушения.
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