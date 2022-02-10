Машинист и его помощник хотели обокрасть ж/д станцию

В Сумгайыте совершена попытка кражи с сортировочной железнодорожной станции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники Главного управления полиции на транспорте 8 февраля на территории сортировочной ж/д станции в Сумгайыте задержали помощников машинистов локомотивного депо Баладжары - жителей Баку Э.Амирасланова и Исмайыллинского района А.Сулейманова, оформителя вагонов - жителя Шабранского района Э.Ганиева, пытавшихся украсть 9 наружных и 10 внутренних пружин вагонов, 15 вагонных подвесок и 3 автоприцепа, срок эксплуатации которых истек, и вывезти с места на автомобиле ГАЗель, принадлежащем С.Бердиеву.

По данному факту ведется расследование.