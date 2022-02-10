Хорошая новость для пенсионеров - с сегодняшнего дня...
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения начал выплату пенсий за февраль.
Как сообщили Day.Az в министерстве, сегодня была осуществлена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району.
Январская надбавка к пенсии, начисленная с 1 января 2022 года, выплачена вместе с пенсией за февраль.
Кроме того, предусмотрено равномерное распределение по кварталам и выплата пенсионерам материальной помощи в размере 200 манатов, выплата которой предусмотрена за 2022 год.
Первая часть этой материальной помощи (за первый квартал - 50 манатов) тоже выплачена вместе с пенсией за февраль.
Лицам, которым назначена пенсия на льготных условиях и пенсии лиц, проживающих в других регионах нашей страны, тоже будут выплачены в этом месяце по соответствующему графику.
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