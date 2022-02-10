В Азербайджане могут продлить зимние каникулы в вузах

В Азербайджане предложено продлить зимние каникулы в вузах на 10 дней.

На протяжении более месяца в Азербайджане фиксируется рост числа случаев инфицирования штаммом "омикрон" коронавируса, сказал Trend председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, несмотря на легкое течение вызванной штаммом "омикрон" коронавирусной болезни, он имеет большую скорость распространения и вызывает заражение большого числа людей за короткий промежуток времени, что приводит к нарушению режима работы и учебы.

Поэтому во всем мире для предотвращения распространения штамма "омикрон" самой эффективной мерой считается не жесткий локдаун, а локальная изоляция, отметил депутат.

"Мы видим такие локальные закрытия в Азербайджане на примере некоторых средних школ, классов и детских садов", - сказал Гулиев.

Он напомнил, что зимние каникулы в вузах заканчиваются 15 февраля.

"Поскольку начало новой учебной сессии совпадает с пиком заболеваемости "омикроном", есть угроза новой вспышки эпидемии в ​​​​ближайшие недели. Десятки студентов и преподавателей, находящихся в одной группе, на одном факультете, курсе подвержены инфицированию.

Изоляция каждого инфицированного и контактировавших с ним лиц как минимум на одну неделю нарушит учебный процесс во многих вузах и колледжах, а инфекция будет передаваться из аудиторий в дома.

Поэтому предлагаю продлить период зимних каникул в образовательных заведениях на 7-10 дней или провести занятия в рамках весенней сессии только онлайн до конца февраля", - сказал Гулиев.