https://news.day.az/society/1434673.html В Азербайджане создается спецотдел для обеспечения медицинских потребностей инвалидов и семей шехидов 44-дневной войны
В Азербайджане создается спецотдел для обеспечения медицинских потребностей инвалидов и семей шехидов 44-дневной войны
Создается специальный отдел для обеспечения медицинских потребностей раненых участников 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, инвалидов войны и семей шехидов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг на брифинге министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре