В Азербайджане создается спецотдел для обеспечения медицинских потребностей инвалидов и семей шехидов 44-дневной войны

Создается специальный отдел для обеспечения медицинских потребностей раненых участников 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, инвалидов войны и семей шехидов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг на брифинге министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.