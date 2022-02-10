В Азербайджане создается спецотдел для обеспечения медицинских потребностей инвалидов и семей шехидов 44-дневной войны
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Создается специальный отдел для обеспечения медицинских потребностей раненых участников 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, инвалидов войны и семей шехидов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг на брифинге министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.