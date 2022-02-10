https://news.day.az/society/1434675.html В ряде районов Баку не будет воды
В ряде районов Баку не будет воды
В ряде районов Баку будет ограничена подача воды.
Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", в связи с ремонтно-восстановительными работами из-за аварии на магистральном водопроводе, начиная с вечера 10 февраля и до завершения работ, будут перебои с водой на некоторых территориях в Сабунчинском, Сураханском и Хазарском районах города Баку.
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