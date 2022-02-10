В Азербайджане выросло число зараженных коронавирусом
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В Азербайджане выявлено еще 7 632 случая заражения коронавирусом, 5 797 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

24 пациента с коронавирусом скончались.