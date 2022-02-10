Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 43 027 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 145, число получивших вторую дозу вакцины составило 2 039, бустер-дозу получили 37 843 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 349 272, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 258 618, вторую дозу получили 4 758 803 человека, бустер-дозу получили 2 331 851 человек.