В Кяльбаджарском райотделе образования выявлены финансовые нарушения

В Кяльбаджарском районном отделении образования выявлен ряд финансовых нарушений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, были выявлены отсутствие записей о проведении занятий в классных журналах, выплата зарплаты учителям за занятия, которые не были проведены и другие нарушения.

В отношении должностных лиц были составлены соответствующие протоколы. За допущение административных правонарушений, предусмотренных статьями 410.1 и 410.2 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана, 108 должностным лицам выписаны штрафы на сумму 82 тысяч манатов. В целях устранения недостатков и предотвращения подобных случаев в других организациях, а также для принятия мер в отношении виновных должностных лиц были направлены письма в центральные и соответствующие местные ИВ и финансовые органы.

Было обеспечено восстановление в госбюджете необоснованно выплаченных сумм, часть из которых была восстановлена в ходе предварительного расследования с наличной выплатой в госбюджет, восстановление оставшейся части продолжается согласно судебному решению.