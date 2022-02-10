В Азербайджане выплата материальной помощи коснется более 1 млн пенсионеров

Выплата 200 манатов материальной помощи на 2022 год коснется более 1,1 млн пенсионеров.

Об этом сказал Trend председатель комитета по труду и социальной политике парламента Азербайджана Муса Гулиев, передает Day.Az.

Он отметил, что эта выплата распространяется на всех трудовых пенсионеров, за исключением тех, кто получает надбавки за выслугу лет. Гулиев добавил, что пенсии у этой категории лиц высокие и поэтому выплата материальной помощи их не коснется. Она охватит в целом более 1,1 млн человек.