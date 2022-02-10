В минтруда и соцзащиты населения Азербайджана выявлены необоснованные траты

Служба Государственного финансового контроля выявила финансовые нарушения в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в центральном аппарате министерства и 28 подведомственных ему учреждениях были выявлены возврат руководителями этих учреждений бывшим руководящим работникам министерства части средств, перечисляемых для направления инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов войны и семей шехидов в санаторно-курортные учреждения, выплата завышенных сумм подрядным организациям путем завышения объемов работ по строительству социальных объектов и индивидуальных жилых домов для льготников.

Также были выявлены случаи необеспечения выплаты административных штрафов в крупных размерах, применяемых соответствующими структурами министерства, расчета и выплаты сверх установленной суммы пенсий, стипендий и пособий.

Кроме того, были выявлены факты повышения трудового стажа при назначении пенсии, нарушения правил расчета пособий по безработице и другие нарушения.