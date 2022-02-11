В Баку мужчина ударил на улице школьницу

На выходе станции метро "Иншаатчылар" 5 февраля в Баку было совершено нападение на 17-летнюю школьницу, передает Day.Az.

После обращения отца девушки Мусы Гулиева в МВД, мужчина был задержан.

Ранее отец потерпевшей сообщил Qafqazinfo,что это было сделано умышленно.

"Я думаю, что это неслучайно. В последнее время неизвестные несколько раз наносили урон моему автомобилю. Наверное, это одни и те же люди. А теперь они перешли к моей семье. Я представил полиции кадры происшествия. Во время инцидента нос и рот моей дочери были повреждены до крови. Я также обратился в полицию по линии "102". Меня пригласили в 29-е ОП, где взяли объяснительную. Прошло уже пять дней, но никаких мер для поимки этого лица не принимается", - говорил он.

Но в ходе расследования выяснилось, что подозреваемым оказался житель Ясамальского района Ахмед Гусейнов. Гусейнов, допрошенный в отделении полиции, сказал, что сожалеет о своем поступке и извинился перед подростком и его родителями.

Следствие установило, что такие же действия он совершал в отношении еще нескольких девушек.

По словам Мусы Гулиева, девочка получила травмы лица и рта из-за пощечины.