https://news.day.az/society/1434770.html В Абшероне автомобиль сбил женщину с дочерью
В Абшероне автомобиль сбил женщину с дочерью
В Абшеронском районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Мухаммеди.
Так, на кольцевой дороге легковой автомобиль сбил переходивших дорогу Аллахвердиеву Элладу Ибрагим гызы 1983 года рождения и ее дочь Бабаеву Захру Назим гызы 2012 года рождения.
Э.Аллахвердиева госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом нижней конечности.
З.Бабаева помещена в реанимацию с переломом правой бедренной кости.
По данному факту в Управлении полиции Абшеронского района проводится расследование.
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