В Абшероне автомобиль сбил женщину с дочерью

В Абшеронском районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Мухаммеди.

Так, на кольцевой дороге легковой автомобиль сбил переходивших дорогу Аллахвердиеву Элладу Ибрагим гызы 1983 года рождения и ее дочь Бабаеву Захру Назим гызы 2012 года рождения.

Э.Аллахвердиева госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом нижней конечности.

З.Бабаева помещена в реанимацию с переломом правой бедренной кости.

По данному факту в Управлении полиции Абшеронского района проводится расследование.