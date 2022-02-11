27 военнослужащих, ставших шехидами, танцевали на одной свадьбе

В соцсетях опубликовано видео, на котором 27 наших военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне, все вместе танцуют на свадьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, кадрами поделился Эльяр Велиев - брат шехида, майора Вюсала Велиева, 16 лет несшего службу на передовой. Майор Вюсал Велиев был командиром жениха.

На свадьбе, состоявшейся в Агстафе, присутствовали следующие военнослужащие, которые стали шехидами:

1. Майор Вюсал Велиев.

2. Майор Анар Новрузов.

3. Капитан Роман Панахов.

4. Капитан Эльнур Джабраилов.

5. Старший лейтенант Махир Дадашзаде.

6. Лейтенант Эмин Садыгов.

7. Главный прапорщик Раван Гафаров.

8. Главный прапорщик Теймур Гаджиев.

9. Прапорщик Эльвин Ширинов.

10. Прапорщик Яшар Бабаев.

11. Сержант Фариз Гасанов.

12. Сержант Талех Абдуллаев.

13. Сержант Фазиль Мамедли.

14. Сержант Халеддин Вейсли.

15. Сержант Тимур Алиев.

16. Сержант Орудж Гасымов.

17. Сержант Эльмеддин Насибов.

18. Сержант Алихан Гарагезов.

19. Сержант Эльмеддин Панахов.

20. Сержант Махмуд Намазов.

21. Сержант Парвин Искандеров.

22. Сержант Сархан Мустафаев.

23. Сержант Ахмед Мамедов.

24. Сержант Асиф Мадатов.

25. Сержант Заур Мустафаев.

26. Младший сержант Талех Намазов.

27. Рядовой Эльчин Ибрагимов.