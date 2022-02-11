Гражданин Ирана перешел на территорию Азербайджана

10 февраля примерно в 13:20 на служебном участке погранотряда "Гёйтепе" погранзаставы Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Буравар Ярдымлинского района был замечен один человек, нарушивший государственную границу Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики. Нарушитель был задержан пограничным нарядом.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре ГПС, в ходе расследования было установлено, что человек, представившийся как Оджаруди Месуд Момен (1987 г.р.), нарушил государственную границу из-за того, что заблудился.

Противоположная сторона была проинформирована о факте, задержанного в ближайшее время предусмотрено передать иранской стороне.