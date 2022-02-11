Прогноз погоды в Баку на завтра

Обнародован прогноз погоды на 12 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 2-4° тепла, днем 9-12° тепла, в Баку ночью 2-4° тепла, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 9-14° тепла, в горах 3-8° мороза, в высокогорьях - до 15° мороза, днем 0-3° мороза.