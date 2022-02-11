В Баку из дома украли золотые изделия на крупную сумму

4 февраля в одном из домов в поселке Мардакян Хазарского района была совершена кража.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, пострадавший хозяин дома обратился в полицию и сообщил, что во время его отсутствия неизвестные похитили из квартиры сейф, где находились изделия на сумму 2000 долларов, 34 тыс. манатов и документы.

Задержаны подозреваемые в совершении данного преступления Исмаил Аббасов и его знакомый Эльнур Исмаилов. В своих показаниях они признались в содеянном.

Похищенные этими лицами драгоценности и другие предметы были обнаружены у них и изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. По решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.