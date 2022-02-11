Ветеранам войны будет предоставляться внеочередной отпуск

Стали известны привилегии, которые могут быть предоставлены ветеранам войны, работающим в частных компаниях.

Как передает Day.Az, начальник Государственной службы инспекции труда Фуад Гейдаров сказал на передаче "Социальный час", что в Трудовом кодексе предусмотрены некоторые привилегии для участников и ветеранов войны.

"В статье 78 отмечено, что при сокращении работодатель должен отдавать предпочтение участникам войны среди лиц, выполняющих работу одинакового профиля. Кроме того, в статье 130 Трудового кодекса указано, что участникам войны может быть предоставлен отпуск продолжительностью 14 календарных дней. Ветераны войны могут воспользоваться правом на трудовой отпуск вне очереди. Предусмотрены также некоторые права на отпуск для лиц, которые участвовали и были ранены в войне. Согласно проекту изменений в Трудовой кодекс, для ветеранов войны предусмотрено еще одно право. Согласно изменению, в статью 120 Трудового кодекса будет добавлено звание "Ветеран войны".

Отметим, в соответствии со статьей 120 Трудового кодекса работникам, получившим увечье (ранение, травму, контузию) во имя свободы, суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, Героям Отечественной войны Азербайджанской Республики, Национальным героям Азербайджана, Героям Советского Союза, военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях в войне 1941-1945 годов, а также находившимся на военной службе, но не участвовавшим в боевых действиях, работникам, награжденным Орденом независимости, а также другими государственными наградами в связи с защитой суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, отпуск предоставляется не менее 46 календарных дней. Таким образом, после внесения изменения в Трудовой кодекс отпуск не менее 46 календарных дней будет предоставляться и ветеранам войны.