В Азербайджане отпуск могут сделать обязательным

"Есть 4 вида отпуска".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в эфире "Социального часа" сказал начальник Государственной службы инспекции труда Фуад Гейдаров.

Он отметил, что в Трудовом кодексе в настоящее время нет обязательного требования относительно отпуска: "Но в начале каждого года утверждается график отпусков на этот год. Иногда сотрудники не хотят уходить в отпуск. В связи с устранением этой проблемы мы также подготовили проект изменений в Трудовой кодекс. На основании изменений определены случаи, связанные с обязательным отпуском. Определяются обстоятельства переноса отпуска на другой календарный год. Третье изменение касается выплаты компенсации в тех случаях, когда отпуск не используется. То есть прямого принуждения в настоящее время нет, но право на отпуск определено. Здесь обе стороны несут ответственность. Он должен либо воспользоваться отпуском, либо использовать его в следующем году, либо необходимо выплатить компенсацию. Если работник теряет трудоспособность во время нахождения в отпуске, то по инициативе работника его отпуск может быть перенесен на другой рабочий и календарный год".