Страшное ДТП в Баку

- есть погибший и пострадавший

В Баку столкнулись два автомобиля, есть погибший и пострадавший.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что авария была зафиксирована 10 февраля около 10 часов на территории поселка Пута Гарадагского района.

Cтолкнулись автомобили "Тофаш" и "Ока" жителей Абшеронского района М. Зульфалиева и Ш.Гулиева. В результате Гулиев был госпитализирован и скончался в больнице, состояние другого водителя оценивается как среднетяжелое.

В Гарадагском районном отделении полиции ведется расследование.