https://news.day.az/society/1434879.html Страшное ДТП в Баку - есть погибший и пострадавший
Страшное ДТП в Баку - есть погибший и пострадавший
В Баку столкнулись два автомобиля, есть погибший и пострадавший.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что авария была зафиксирована 10 февраля около 10 часов на территории поселка Пута Гарадагского района.
Cтолкнулись автомобили "Тофаш" и "Ока" жителей Абшеронского района М. Зульфалиева и Ш.Гулиева. В результате Гулиев был госпитализирован и скончался в больнице, состояние другого водителя оценивается как среднетяжелое.
В Гарадагском районном отделении полиции ведется расследование.
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