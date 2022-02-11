Конфисковано имущество экс-главы Zaminbank

В Азербайджане конфисковано имущество бывшего председателя наблюдательного совета ОАО Zaminbank Надира Исмайлова.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, имущество Исмайлова, который приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 14 годам лишения свободы, согласно приговору, будет направлено на возмещение ущерба.

В числе конфискованного имущества - две квартиры в доме 117В по улице братьев Мардановых в Насиминском районе Баку; несколько земельных участков на проспекте Бабека в Хатаинском районе столицы; нежилое помещение в Насиминском районе Баку; нежилое помещение площадью 733,7 квадратных метра в Хатаинском районе; квартира в Баку; земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,18 га, оформленный на членов семьи Исмайлова; жилой дом; автомобили Jeep Wrangler, Mercedes Benz S500, Bentley Continental и Mercedes Benz G63 AMG.

Отметим, что Надир Исмайлов был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении принадлежащих ОАО Zaminbank денежных средств в крупном размере.